https://static.news.ru/photo/bce22c82-a887-11e9-8f74-fa163e074e61_1024.jpg Аллен Миркадыров, Стефания Федяй, Евгений Тарелкин Фото: АГН «Москва»

Международный эксперимент по имитации полёт на Луну SIRIUS завершился в Москве. Шестеро его участников находились в изоляции от внешнего мира на протяжении четырёх месяцев.

В состав «лунной экспедиции» входили россияне Евгений Тарелкин, Дарья Жидова, Анастасия Степанова и Стефания Федяй, а также представители США – Аллен Миркадыров и Рейнхолд Повилаитис.

Эксперимент стартовал 19 марта. За это время его участники совершили условный полёт к естественному спутнику Земли, «высадились» на его поверхность и вернулись назад. Кроме того, они изучали как жизнь в замкнутом пространстве влияет на психологию человека и отношения в разнополом экипаже, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что вице-президент РАН Юрий Балега назвал сроки возможного запуска российской посадочной станции «Луна-25». По его словам, это произойдет в 2022-2024 годах. По прогнозу главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, станция может отправиться на Луну уже в 2021 году.