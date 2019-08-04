https://static.news.ru/photo/2889d2ec-b728-11e9-8276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края. Более ранних подобных находок в низовьях Ангары не было.

Исследователи заявили об обнаружении почти двух тысяч разнообразных предметов. Среди них оказались наконечники стрел, железные ножи, пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы, сообщает пресс-служба вуза.

Старший научный сотрудник лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири Гуманитарного института СФУ Полина Сенотрусова объяснила, чем примечательна находка.

Чрезвычайно важно, что найденный могильник представляет собой закрытый комплекс и содержит вещи одновременные и однокультурные. Этот археологический памятник интересен ещё и тем, что открывает нам сложность обрядов населявших эту местность народов, — заявила Сенотрусова.

По её словам, специалистам предстоит выяснить хронологию и культурную принадлежность найденных предметов. Помощь в этом должны оказать учёные из Китая, чьи студенты и преподаватели принимали участие в экспедиции.

Ранее News.ru сообщал, что группа археологов-дайверов во главе с египетским учёным Фрэнком Гедио совершила новое погружение в районе древнего затопленного города Гераклиона в Средиземном море. Им удалось обнаружить несколько новых артефактов, включая останки храма, золотые украшения, монеты и неопознанный предмет, который являлся частью праздничной лодки.