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Туристы полетят на МКС уже в 2020 году

МКС Roscosmos/Flickr.com

МКС

наука [ версия для печати ]

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал, что полёты космических туристов на МКС начнутся в 2020 году. И долетать они будут туда быстрее, чем из Москвы до Брюсселя.

«Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», — написал Рогозин в Twitter.

Он сообщил, что пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме планируется повторить в марте 2019 года. Таким образом, продолжительность полёта до МКС может составить всего три часа.

Ранее News.ru писал, что названо имя первого в мире туриста компании SpaceX, который отправится к Луне. Им стал 42-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Будущего космического туриста представил лично глава компании Илон Маск. По его словам, полёт к естественному спутнику Земли займёт четыре-пять дней. Точную дату старта Маск не назвал, однако, как заявил Маэдзава, это произойдёт в 2023 году. В какую сумму обойдётся японцу космическая экскурсия, не уточняется.


#космос #дмитрийрогозин
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