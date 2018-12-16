Туристы полетят на МКС уже в 2020 году

https://news.ru/storage/news/b54f5dc2c36970b4b37b04bd99dafa52/2288e3ee-a1b9-4328-bff6-3a8c149fc37b_850.jpg Roscosmos/Flickr.com

МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал, что полёты космических туристов на МКС начнутся в 2020 году. И долетать они будут туда быстрее, чем из Москвы до Брюсселя.

«Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», — написал Рогозин в Twitter.

Он сообщил, что пуск грузового корабля «Прогресс» по двухвитковой сверхкороткой схеме планируется повторить в марте 2019 года. Таким образом, продолжительность полёта до МКС может составить всего три часа.

Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года.

Продолжительность полёта - 3 часа.

Через полтора года будем доставлять на #МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя. pic.twitter.com/78lBWqNN0R — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что названо имя первого в мире туриста компании SpaceX, который отправится к Луне. Им стал 42-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Будущего космического туриста представил лично глава компании Илон Маск. По его словам, полёт к естественному спутнику Земли займёт четыре-пять дней. Точную дату старта Маск не назвал, однако, как заявил Маэдзава, это произойдёт в 2023 году. В какую сумму обойдётся японцу космическая экскурсия, не уточняется.