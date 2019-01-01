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Свинка Роза из Пензы встретила Новый год с женихом

svinkaroza/instagram

наука [ версия для печати ]

Свинка Роза, которая в прошлом году подверглась уникальной операции по лечению бесплодия с помощью российского робота-хирурга, встретила Новый год с женихом. После медицинской процедуры животное смогло принести шесть детёнышей.

Отца поросят свина Бориса привели к Розе на новогодние праздники. По словам владельцев пензенского хозяйства «Красная горка», хрюшки весело встречают Новый год, и это значит, что он будет счастливым.

Российские врачи создали уникального робота, который благодаря своей компактности и подвижности может ассистировать медикам во время сложнейших операций. Роза стала первым живым существом, прооперированным машиной. У неё была миома матки, из-за которой свинка не могла обзавестись потомством, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что в России разработаны очки, которые позволят управлять роботом на расстоянии и видеть его глазами. По словам заместителя гендиректора холдинга «Швабе» Сергея Попова, эти очки уже готовы. Они помогут оператору робота распознавать цели и ориентироваться на местности.


#ОПЕРАЦИЯ #свинья #роботы #пенза #новыйгод
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