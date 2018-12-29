Сверхтяжёлую ракету спроектируют в РФ в 2019 году

Роскосмос внёс создание сверхтяжёлой ракеты в Федеральную космическую программу России. Испытывать её планируется в 2028 году.
«В 2018 году госкорпорация „Роскосмос“ приступила к разработке эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, который будет завершён в 2019 году», — сообщили в Роскосмосе.
Начало лётных испытаний комплекса запланировано на 2028 год.
Ранее News.ru писал, что в новом году разработчики представят эскизный проект одного из вариантов сверхтяжёлой ракеты с использованием твердотопливных ускорителей. Генеральный конструктор и директор Московского института теплотехники Юрий Соломонов отметил, что поставленные задачи будут решены к 2028−2029 годам, но только если не возникнет экстраординарных ситуаций в международно-политической обстановке и финансировании проекта.