Сверхтяжёлую ракету спроектируют в РФ в 2019 году

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Роскосмос внёс создание сверхтяжёлой ракеты в Федеральную космическую программу России. Испытывать её планируется в 2028 году.

«В 2018 году госкорпорация „Роскосмос“ приступила к разработке эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, который будет завершён в 2019 году», — сообщили в Роскосмосе.

Начало лётных испытаний комплекса запланировано на 2028 год.

Ранее News.ru писал, что в новом году разработчики представят эскизный проект одного из вариантов сверхтяжёлой ракеты с использованием твердотопливных ускорителей. Генеральный конструктор и директор Московского института теплотехники Юрий Соломонов отметил, что поставленные задачи будут решены к 2028−2029 годам, но только если не возникнет экстраординарных ситуаций в международно-политической обстановке и финансировании проекта.