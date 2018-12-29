USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,935.46 $
МОСКВА-8°C14:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. наука

Сверхтяжёлую ракету спроектируют в РФ в 2019 году

Mil.ru

наука [ версия для печати ]

Роскосмос внёс создание сверхтяжёлой ракеты в Федеральную космическую программу России. Испытывать её планируется в 2028 году.

«В 2018 году госкорпорация „Роскосмос“ приступила к разработке эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, который будет завершён в 2019 году», — сообщили в Роскосмосе.

Начало лётных испытаний комплекса запланировано на 2028 год.

Ранее News.ru писал, что в новом году разработчики представят эскизный проект одного из вариантов сверхтяжёлой ракеты с использованием твердотопливных ускорителей. Генеральный конструктор и директор Московского института теплотехники Юрий Соломонов отметил, что поставленные задачи будут решены к 2028−2029 годам, но только если не возникнет экстраординарных ситуаций в международно-политической обстановке и финансировании проекта.


#ракета #роскосмос
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
наука 11:55, 27 декабря 2018
Роскосмос взял на управление запущенные спутники
наука 05:55, 26 декабря 2018
Роскосмос заключил контракт на коммерческий пуск «Союза»
общество 05:20, 24 декабря 2018
Роскосмос решил сделать Центр им. Хруничева «компактным»
Лента новостей
экономика 14:35
Мутко предсказал рост цен на жильё в России
общество 14:30
Путин освободил от должностей двух прокуроров
спорт 14:30
Чемпионка ОИ из Канады поведала о психическом расстройстве
экономика 14:29
Росстат: в декабре инфляция ускорилась
спорт 14:23
Кикнадзе сменил Геркуса в «Локомотиве»
Другие новости
наука 21:15
Антидопинговая лаборатория открылась в МГУ
наука 15:15
Учёные МГУ раскрыли секрет слизня-потрошителя
наука 12:41
Москвичи скоро увидят звёздный дождь и «кровавую» Луну
наука 10:51
Орбиту МКС скорректируют
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top