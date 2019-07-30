https://static.news.ru/photo/d00d5c44-b36f-11e9-b60a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Группа студентов МГУ имени М.В. Ломоносова создадут переносной биосенсор LymeExpress для экспресс-диагностики клещевой инфекции боррелиоза. Со своим проектом команда примет участие в крупнейшем международном конкурсе по генной инженерии International Genetically Engineered Machine Competition (iGEM).

Благодаря разработке можно будет протестировать насекомых на наличие возбудителей болезни в полевых условиях. В настоящее время для этого необходимы лабораторные исследования.

Так, для диагностики нужно принести клеща, снятого с тела, в специализированную учреждение и ждать результатов несколько дней. Эта процедура отличается сложностью и требует достаточно много времени.

Биосенсор российских студентов будет искать ДНК боррелий в образце с помощью генноинженерных конструкций, которые изменяют спектры поглощения образца при наличии специальных молекулярных маркеров, и портативного спектрофотометра.

Кроме студентов МГУ, в проекте также принимают участие ученик СУНЦ МГУ и студент из МИРЭА, ответственный за сайт. Команда уже показала свой проект Николаю Брико, главному эпидемиологу России, который отметил, что «выбранная проблема первичной диагностики боррелиоза, как и других клещевых инфекций, актуальна, а компактный переносной биосенсор является интересным решением».

Как писал News.ru, ранее старший врач Лабораторной медицины Швеции Лунда Кристина Перссон заявила, что клещи помимо известных ранее энцефалита и боррелиоза могут передавать бабезиоз. Эта болезнь опасна как для животных, так и для человека.