https://static.news.ru/photo/705c6498-ab0e-11e9-b146-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Котюков Фото: АГН «Москва»

Возможность введения в России учёной степени Doctor of Philosophy (PhD, доктор философии) рассматривает Министерство науки и высшего образования. Об этом сказал глава ведомства Михаил Котюков.

Ведётся обсуждение, но не вместо [действующих в России учёных степеней], а в дополнение. То есть оставить нашу традиционную систему и, может быть, ввести возможность степени PhD, которая в большей степени учитывает управленческие и организаторские компетенции в науке, — цитирует министра ТАСС .

Учёная степень PhD присуждается в некоторых странах Запада, а также в Казахстане и на Украине. В США и Канаде она является высшей, а во Франции и Германии существуют более высокие учёные звания, эквивалентные российскому доктору наук.

В 2013 году глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки Владимир Филиппов заявлял, что ведомство не планирует упразднять существующую в России двухуровневую систему учёных степеней — кандидатов и докторов, но считает необходимым добиваться признания во всём мире эквивалентности российской кандидатской степени и западной PhD.

Как писал News.ru, ранее Котюков заявил, что собирается проверить работу вузов и научных институтов по привлечению выпускников магистерских программ в аспирантуру, а аспирантов — для участия в исследовательской деятельности в составе научных групп.