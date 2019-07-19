Возможность введения в России учёной степени Doctor of Philosophy (PhD, доктор философии) рассматривает Министерство науки и высшего образования. Об этом сказал глава ведомства Михаил Котюков.
Ведётся обсуждение, но не вместо [действующих в России учёных степеней], а в дополнение. То есть оставить нашу традиционную систему и, может быть, ввести возможность степени PhD, которая в большей степени учитывает управленческие и организаторские компетенции в науке, — цитирует министра ТАСС.
Учёная степень PhD присуждается в некоторых странах Запада, а также в Казахстане и на Украине. В США и Канаде она является высшей, а во Франции и Германии существуют более высокие учёные звания, эквивалентные российскому доктору наук.
В 2013 году глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки Владимир Филиппов заявлял, что ведомство не планирует упразднять существующую в России двухуровневую систему учёных степеней — кандидатов и докторов, но считает необходимым добиваться признания во всём мире эквивалентности российской кандидатской степени и западной PhD.