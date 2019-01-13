Специалисты перенесли запуск нового телескопа в космос

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Сроки запуска нового российского телескопа «Спектр-РГ» решено перенести на май-июнь.

Ранее пуск был намечен на начало апреля. Изменения в графике вызваны затянувшимися проверками оборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Учёные выступают за сдвиг даты на июнь, так как при запуске в мае через 400 суток полёта телескоп попадёт в зону, в которой не будет видим станцией в Медвежьих озерах, а оборудование на другой станции, в Уссурийске, еще не полностью подготовлено.

Ранее News.ru писал о том, что 10 января телескоп «Спектр-Р» перестал выполнять команды с Земли, но данные с него продолжают поступать. По словам руководителя научной программы проекта «Радиоастрон» Юрия Ковалёва, все стоявшие перед спутником задачи выполнены. Телескоп необходим учёным для разрешения некоторых вопросов, возникших в ходе исследований.