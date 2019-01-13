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Специалисты начали сеанс связи со «Спектром-Р» в космосе

Пресс-служба НПО им. Лавочкина

наука [ версия для печати ]

Специалисты НПО им. Лавочкина начали сеанс связи с космическим телескопом «Спектр-Р». Они попытаются дать команду на включение.

«Сеанс начался. Его длительность зависит от успешности сеанса. Обычно они длятся час-два и зависят от объема передаваемой информации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Предварительные результаты этого сеанса связи будут известны уже к вечеру 13 января. Однако полноценный результат специалисты получат только 14 января.

Ранее News.ru писал о том, что 10 января спутник перестал выполнять команды с Земли, но данные с него продолжают поступать. По словам руководителя научной программы проекта «Радиоастрон» Юрия Ковалёва, все стоявшие перед спутником задачи выполнены. Телескоп необходим учёным для разрешения некоторых вопросов, возникших в ходе исследований.


#нполавочкина #телескоп #спектр-р
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