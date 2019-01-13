Специалисты начали сеанс связи со «Спектром-Р» в космосе

Специалисты НПО им. Лавочкина начали сеанс связи с космическим телескопом «Спектр-Р». Они попытаются дать команду на включение.
«Сеанс начался. Его длительность зависит от успешности сеанса. Обычно они длятся час-два и зависят от объема передаваемой информации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Предварительные результаты этого сеанса связи будут известны уже к вечеру 13 января. Однако полноценный результат специалисты получат только 14 января.
Ранее News.ru писал о том, что 10 января спутник перестал выполнять команды с Земли, но данные с него продолжают поступать. По словам руководителя научной программы проекта «Радиоастрон» Юрия Ковалёва, все стоявшие перед спутником задачи выполнены. Телескоп необходим учёным для разрешения некоторых вопросов, возникших в ходе исследований.