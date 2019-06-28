https://static.news.ru/photo/75c32094-9b45-11e9-949f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Spacex/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Три спутника из 60, запущенных на орбиту компанией SpaceX в рамках миссии по раздаче Интернета, потеряли связь с Землёй. Они прекратили функционирование и позже сойдут с орбиты.

57 спутников Starlink обмениваются данными с земными станциями SpaceX<...> Три спутника, которые первоначально установили связь с Землёй, больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты, — приводит издание Business Insider заявление представителя SpaceX.

Ещё два аппарата, запущенных в рамках программы охвата всего мира Интернетом, вернут обратно. С их помощью хотят протестировать процесс их утилизации после окончания срока службы.

Запуск 60 спутников в рамках проекта StarLink был произведён 24 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Они призваны обеспечить доступ в Интернет в самых труднодоступных уголках Земли.

Ранее News.ru писал, что появилось видео полёта вереницы спутников Илона Маска над Москвой. На кадрах видно, как цепочка из 60 мерцающих звёзд перемещается по ночному небу. По мнению пользователей, они напоминают кортеж Санта-Клауса. В Интернете шутят, что скоро по ночам будет ещё светлее, так как Маск анонсировал очередную масштабную миссию — запуск 12 тысяч спутников.