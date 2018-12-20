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«Союз МС-09» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

vk.com/roscosmos

наука [ версия для печати ]

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-09» приземлился в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган. На его борту находятся три члена экипажа Международной космической станции.

По данным Центра управления полётами, космонавты доставили пробы, которые были взяты из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля.

В ЦУП уточнили, что посадку совершили космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серена Ауньон и астронавт Европейского космического агентства Александер Герст.

Ранее News.ru писал, что французский военный спутник CSO-1 выведен на орбиту российским носителем «Союз СТ-А» и его разгонным блоком «Фрегат». Ракета стартовала с космодрома Куру (Французская Гвиана). Гендиректор корпорации Arianespace Стефан Исраэль выразил благодарность за содействие Роскосмосу и НПО имени Лавочкина.


#казахстан #МКС #космонавты #союз #ЦУП
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