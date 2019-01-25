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Сон может замедлить развитие болезни Альцгеймера

imagebroker/simon katzer/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Учёные выяснили, что правильный режим сна значительно замедляет дегенерацию мозга.

По словам Дэвида Хольтцмана из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, продолжительный сон даёт мозгу необходимый отдых от дневного стресса, передаёт журнал Science. Это замедляет распространение так называемого белкового мусора, который, накапливаясь, постепенно уничтожает нейроны в мозгу. Он и является основной причиной возникновения болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Ранее News.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за проблем с нарушением питания ежегодно освобождаются от службы в армии 135 тысяч призывников.


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