Сон может замедлить развитие болезни Альцгеймера

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Учёные выяснили, что правильный режим сна значительно замедляет дегенерацию мозга.

По словам Дэвида Хольтцмана из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, продолжительный сон даёт мозгу необходимый отдых от дневного стресса, передаёт журнал Science. Это замедляет распространение так называемого белкового мусора, который, накапливаясь, постепенно уничтожает нейроны в мозгу. Он и является основной причиной возникновения болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

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