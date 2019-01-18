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Систему получения воды из мочи на МКС доработают

Roscosmos/Flickr.com

наука [ версия для печати ]

Эксперимент «Сепарация» российской системы регенерации воды из мочи на МКС завершился рядом проблем, которые возникли из-за того, что разработчики не учли всех факторов полёта в космосе, сообщил космонавт Олег Артемьев.

По его словам, изначально испытания проходили очень хорошо, однако потом ряд неполадок не позволил провести их в полной мере.

«Но в данном случае отрицательный результат — несомненный плюс», — отметил он.

Артемьев рассказал, что после всех экспериментов штатную систему планируется установить в многоцелевом лабораторном модуле «Наука», который может быть запущен в 2020 году.

Космонавт подчеркнул, что благодаря испытаниям инженеры смогут доработать и модернизировать установку ещё на Земле, а не в космосе.

Ранее News.ru писал, что РКЦ «Прогресс» изготовил пять ракет для запуска на орбиту Земли британской группировки спутников OneWeb. Компания собирается обеспечить население всего мира широкополосным интернетом. Территорию планеты охватит сеть из 672 аппаратов.


#вода #россия #космос #МКС #эксперимент
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