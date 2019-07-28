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Российские школьники в сочинском образовательном центре «Сириус» разработали метод, позволяющий производить электроэнергию из подводных течений.

Как рассказал РИА Новости гендиректор «Отраслевого центра Маринет» Александр Пинский, команда школьников работала над прототипом преобразователя подводных течений в электричество под руководством экспертов компании «Энергоинновации» и преподавателей Чувашского госуниверситета. Они разработали и создали макет энергоустановки. А так как эта установка испытывалась не только в море, но и в бассейне, школьники также создали систему генерации искусственного течения.

Как писал News.ru, школьник из села Сокирница Хустского района Закарпатской области Украины Валентин Фречка одержал победу на международном конкурсе Genius Olympiad в США. Он придумал новую технологию производства бумаги. Молодой человек изобрёл способ её изготовления из опавшей листвы. На отработку технологии у него ушло два года. В ходе работы ученику приходилось ночевать в школьной лаборатории, чтобы не упустить ни одного момента химической реакции. По мнению экспертов, изобретение Фречки позволит сократить ежегодную вырубку лесов на 18%.