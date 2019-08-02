https://static.news.ru/photo/b362c870-b510-11e9-b9ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Sonja Krebs/Global Look Press

Исследователи из британской Школы биомедицинских наук при Университете Лидса выяснили, что стимуляция блуждающего нерва через ухо у людей старше 55 лет замедляет процесс старения и улучшает память за счёт перестройки вегетативной нервной системы.

Согласно результатам клинических испытаний, регулярная терапия способна в течение двух недель улучшить самочувствие, память и сон, а также предотвратить повышение кровяного давления, болезни сердца и мерцательную аритмию.

По словам доктора Беатрис Бретертон, стимуляция способна заменить медпрепараты и инвазивные процедуры.

В свою очередь Дэвид Клэнси из Университета Ланкастера заявил, что исследование было проведено с нарушением ряда правил, в связи с чем результаты можно списать на эффект плацебо, передаёт Пятый канал .

Ранее News.ru писал о том, что медики составили список продуктов, способствующих преждевременному старению организма. Самым опасным врагом молодости оказался сахар. Дело в том, что этот продукт активно повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, обеспечивающего эластичность и упругость кожи.