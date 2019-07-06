Группа шахтёров во время работ на одной из шахт в Альберте (Канада), обнаружили кости хищника, жившего в водах Мирового океана около 70 млн лет назад. Рептилия, получившая прозвище «тираннозавр глубин», называется тилозавром.
Учёные полагают, что эти динозавры имели длину более 14 м. В его пасти было до 74 зубов. Они питались черепахами, аммоноидами и рыбой, передаёт
Ранее News.ru писал, что совместная американо-китайская исследовательская группа объявила об обнаружении в восточной провинции Китая Цзянсу четырёх окаменелых следов динозавра. Палеонтологи рассказали, что их возраст достигает почти 100 млн лет.