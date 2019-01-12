Севастопольский филиал МГУ будет готовить морских фермеров

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На базе филиала МГУ в Севастополе с февраля текущего года начнётся подготовка специалистов в области морских биотехнологий и морского фермерства. Обучение будет длиться 10 месяцев.

После окончания курсов слушатель получит документ МГУ, подтверждающий, что он прошёл курс профессиональной переподготовки «Геоэкология и морские биотехнологии».

У региона в выращивании аквакультур есть большой потенциал. На территории Севастополя уже сформировано 8 рыбоводных участков общей площадью 540 га. Длина береговой линии составляет 152 км. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Ранее News.ru писал, что в Московском государственном университете имени Ломоносова открыли национальную антидопинговую лабораторию. Учебное заведение получило официальное разрешение на ввод нового здания лаборатории в эксплуатацию. Здание уже оснастили необходимой лабораторной мебелью. Сотрудники переедут в новое здание позднее.