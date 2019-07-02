Семь малых космических аппаратов из четырёх стран запустят с Международной космической станции 3 июля, сообщает НАСА.
В сообщении управления говорится, что спутники будут выведены из японского модуля Kibo и отправлены в космос с помощью манипулятора.
Всего планируется запустить три американских спутника VCC, французский EntrySat, британский IOD-GEMS, а также польские Swiatowid и KrakSat. Аппараты на Международную космическую станцию были доставлены в апреле американским грузовым кораблем Cygnus.
Ранее News.ru сообщал, что три десятка гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли планирует вывести Россия на орбиту. В настоящее время там находятся 11 российских гражданских спутников дистанционного зондирования.