https://static.news.ru/photo/68b6b102-9cdc-11e9-8e32-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Семь малых космических аппаратов из четырёх стран запустят с Международной космической станции 3 июля, сообщает НАСА.

В сообщении управления говорится, что спутники будут выведены из японского модуля Kibo и отправлены в космос с помощью манипулятора.

Всего планируется запустить три американских спутника VCC, французский EntrySat, британский IOD-GEMS, а также польские Swiatowid и KrakSat. Аппараты на Международную космическую станцию были доставлены в апреле американским грузовым кораблем Cygnus.

Ранее News.ru сообщал, что три десятка гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли планирует вывести Россия на орбиту. В настоящее время там находятся 11 российских гражданских спутников дистанционного зондирования.