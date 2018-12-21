«Сеченовка» создала препарат от непереносимости глютена

https://news.ru/storage/news/ef4c769647e5c523726eee9a5fc1b9e4/30be5094-db9d-441a-a78f-d2522246280b_850.jpg Jaap Arriens/Global Look Press

Отечественный лекарственный рынок в скором времени может пополниться новым препаратом, предназначенным для людей, страдающих целиакией — непереносимостью глютена. Он разработан специалистами медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Ректор Пётр Глыбочко подчеркнул, что препарат уже имеется в наличии и в настоящее время проходит апробацию. По его прогнозам, на рынке лекарство появится в 2020 году.

Глава «Сеченовки» пояснил, что, помимо непосредственно создания и испытания нового лекарства, специалистам необходимо подготовить нормативную документацию для регистрации препарата перед запуском его в промышленное производство, передаёт ТАСС.

Целиакия является наследственным заболеванием и встречается примерно у 1% населения планеты. Болезнь представляет собой непереносимость белка глютена, который содержится в злаках и произведённых из них продуктах.

Ранее News.ru писал о том, что россияне предпочитают проверенные временем препараты, несмотря на развитие фармацевтики и появление множества новых лекарств. При этом при выборе средств лечения многие руководствуются прежде всего их ценой. По словам специалистов, в некоторых случаях такой выбор не является удачным, поскольку эффективность таких препаратов может быть низкой.