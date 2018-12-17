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Российские учёные создали аналог кожи человека

pixabay.com

наука [ версия для печати ]

Специалистам Курчатовского института удалось вырастить в пробирке аналог человеческой кожи для проведения испытаний биологической активности лекарств, которые сейчас проводятся на животных и людях.

Новая технология также даёт возможность моделировать различные заболевания и методы борьбы с ними, пишет газета «Известия».

По словам сотрудницы лаборатории биосовместимых матриксов и тканевой инженерии Курчатовского комплекса НБИКС-технологий Юлии Чикиткиной, внешне «искусственная» кожа похожа на натуральную. Кроме того, она реагирует на различные воздействия схожим образом.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты Курчатовского института работают над созданием метода получения электричества из глюкозы в крови человека. Учёным удалось создать модели фрагментов кровеносной системы, в которые поместили биотопливный элемент размером порядка пяти сантиметров.


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