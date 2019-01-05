Российские моряки отправятся в кругосветную экспедицию

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Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» отправится в кругосветку и займётся изучением морей Антарктиды. Работу экипажа проконтролирует Министерство обороны России.

Выход в открытое море запланирован на 2019−2020 годы, сообщает ТАСС. Поход приурочен к 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна. В группу научных плавсредств войдёт также гидрографическое судно «Маршал Геловани».

Сейчас корабли проходят плановый ремонт перед длительным отсутствием, их оснащают необходимым оборудованием на Кронштадтском морском заводе.

Ранее News.ru писал о работе российских военных над созданием подводного беспилотника. Аппарат «Посейдон» может стать неуязвимым для существующих средств поражения вероятного противника. Двигатели разгоняют объект с помощью воздушной каверны (полости с водяным паром вокруг машины) до 200 км/ч. Глубина погружения — до километра.