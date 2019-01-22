Уникальный аппарат для чтения мыслей тестируют в России

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Российские специалисты приступили к испытаниям инновационного устройства «Нейрочат», с помощью которого люди, пережившие инсульт, смогут общаться, используя силу мысли.

По словам директора отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) «НейроНет» Александра Семёнова, специальный комплекс, разработанный российскими учёными, позволит пациентам набирать на компьютере тексты усилием мысли.

Устройство представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс. С помощью беспроводной гарнитуры с электродами, которая крепится на голове, пациент должен сконцентрироваться на задуманной букве, после чего она появится на экране монитора. Таким образом пациенты могут общаться с людьми, находящимися рядом, а также с помощью Интернета.

Первая опытная партия устройств составила несколько сотен аппаратов. В тестовой апробации участвуют несколько реабилитационных центров. При этом разработчик не исключил, что в будущем устройство также найдёт применение в промышленности и индустрии развлечений, сообщает РИА Новости.

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