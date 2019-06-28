https://static.news.ru/photo/05f306da-997e-11e9-b154-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Очередной выход в открытый космос российские члены экипажа МКС совершат 20 ноября. В конце мая за бортом станции они проработали шесть часов.

Изначально выход должен был состояться 12 декабря, но, по согласованию с партнёрами, он состоится 20 ноября. Его задачи уже составлены, тренировка проведена, — сообщил на пресс-конференции в Звёздном городке космонавт Александр Скворцов.

В предыдущий раз в открытом космосе работали Алексей Овчинин и Олег Кононенко. Им предстояло установить поручень для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ), а также провести чистку иллюминаторов модуля «Поиск». Среди научных задач — взятие проб-мазков с поверхности станции в рамках эксперимента «Тест».

Помимо этого, они вынесли за борт МКС фото своего коллеги Алексея Леонова. Он стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Затем портрет спустили на Землю, чтобы в качестве подарка преподнести на 85-летие легендарного космонавта.

Как сообщал ранее News.ru, Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается в следующем году доставить на борт МКС самые точные часы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна.