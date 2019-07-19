https://static.news.ru/photo/7f4b6990-aaf0-11e9-9488-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Petar Milošević/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Роскосмос и Российская академия наук поддержали предложение отечественных учёных по созданию луноходов.

Мы предлагаем, и наша инициатива поддержана РАН и Роскосмосом, создание тяжёлого лунохода по проекту «Робот-геолог» и среднего лунохода-разведчика. Оба проекта рассматриваются для реализации в рамках следующей Федеральной космической программы. По ним ведётся эскизное проектирование, — рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

По его словам, робот-геолог должен пройти путь в 500 километров, параллельно собирая пробы грунта. Проект может быть реализован уже в течение следующего десятилетия. Аналогичный пилотируемый проект не сможет быть реализован так же быстро.

Ранее News.ru сообщал, что глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос представил прототип космического аппарата для высадки на Луну. Посадочный модуль получил название Blue Moon. Аппарат будет иметь полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 тонны. На его крыше разместят луноход.