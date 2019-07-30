Российские и японские физики выяснили, как из окиси меди можно сделать абсолютно плоский материал, по свойствам похожий на «нобелевский углерод» графен.
Долгое время учёные сомневались, что плоская версия оксида меди может существовать в принципе, так как считали, что она будет нестабильной при любой комбинации «нормальных» температур и давлений. Старший научный сотрудник «Сколтеха» Александр Квашнин и его коллеги доказали, что это не так, синтезировав этот материал и детально изучив его свойства.
Для этого учёные просчитали то, как будет формироваться слой из окиси меди в промежутке между двумя слоями графена или других плоских материалов, используя алгоритм USPEX, созданный известным российским химиком Артёмом Огановым, сообщает
Данные расчёты подсказали, как следует синтезировать этот материал и какими свойствами он будет обладать. Совершив задуманное, Квашнин и команда детально изучили его характеристики и открыли несколько правил, задающих то, почему одиночные ячейки этого плоского материала имеют четырехугольную форму и как именно он образуется.
Ранее News.ru писал, что учёные Медицинского колледжа Бейлора и Института неврологических исследований имени Яна и Дана Дункана (США) раскрыли механизм развития болезни, которой страдал Стивен Хокинг. Оказалось, что решающую роль в ней играет мутантный белок убиквилин.
Болезнь прогрессирует, когда он перестаёт регулировать функционирование лизосом — компонентов клетки, отвечающих за переработку отходов метаболизма.
Специалисты провели опыты, используя в качестве модельных организмов плодовых мушек. У них отсутствовала исправная версия гена, кодирующего убиквилин. Насекомые-мутанты демонстрировали признаки возрастной нейродегенерации, включая нарушение деятельности нервных клеток, их гибель и накопление повреждённых лизосом.
Выяснилось, что дефектный убиквилин способствует дисфункции протеасомы — избавляющегося от клеточного «мусора» белкового комплекса — и мешает аутофагии, при которой ненужные компоненты клетки также разрушаются.