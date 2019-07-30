https://static.news.ru/photo/aa4c58d2-b399-11e9-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Huanzong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские и японские физики выяснили, как из окиси меди можно сделать абсолютно плоский материал, по свойствам похожий на «нобелевский углерод» графен.

Долгое время учёные сомневались, что плоская версия оксида меди может существовать в принципе, так как считали, что она будет нестабильной при любой комбинации «нормальных» температур и давлений. Старший научный сотрудник «Сколтеха» Александр Квашнин и его коллеги доказали, что это не так, синтезировав этот материал и детально изучив его свойства.

Для этого учёные просчитали то, как будет формироваться слой из окиси меди в промежутке между двумя слоями графена или других плоских материалов, используя алгоритм USPEX, созданный известным российским химиком Артёмом Огановым, сообщает РИА Новости со ссылкой на учёных в Journal of Physical Chemistry C.

Данные расчёты подсказали, как следует синтезировать этот материал и какими свойствами он будет обладать. Совершив задуманное, Квашнин и команда детально изучили его характеристики и открыли несколько правил, задающих то, почему одиночные ячейки этого плоского материала имеют четырехугольную форму и как именно он образуется.

Ранее News.ru писал, что учёные Медицинского колледжа Бейлора и Института неврологических исследований имени Яна и Дана Дункана (США) раскрыли механизм развития болезни, которой страдал Стивен Хокинг. Оказалось, что решающую роль в ней играет мутантный белок убиквилин.

Болезнь прогрессирует, когда он перестаёт регулировать функционирование лизосом — компонентов клетки, отвечающих за переработку отходов метаболизма.

Специалисты провели опыты, используя в качестве модельных организмов плодовых мушек. У них отсутствовала исправная версия гена, кодирующего убиквилин. Насекомые-мутанты демонстрировали признаки возрастной нейродегенерации, включая нарушение деятельности нервных клеток, их гибель и накопление повреждённых лизосом.

Выяснилось, что дефектный убиквилин способствует дисфункции протеасомы — избавляющегося от клеточного «мусора» белкового комплекса — и мешает аутофагии, при которой ненужные компоненты клетки также разрушаются.