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Роскосмос заключил контракт на коммерческий пуск «Союза»

twitter.com/@media_dv

наука [ версия для печати ]

Дочернее предприятие Роскосмоса  «Главкосмос Пусковые услуги» проведёт очередной, третий по счёту, коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Новый контракт уже подписан, заявил директор компании по продажам Евгений Солодовников. По его словам, все детали будут обнародованы в начале 2019 года. Известно, что речь идёт о выводе на орбиту иностранного спутника. Что касается лёгких ракет «Союз-2.1в», их коммерческие пуски проводить не планируется до окончания лётных испытаний, которые запланированы на будущий год. Солодовников подчеркнул, что недавняя авария ракеты «Союз-ФГ» не сказалась на репутации компании за рубежом, сообщает РИА Новости. 

В августе прошлого года «дочка» Роскосмоса заключила два контракта на запуски южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли CAS-500.

Как писал News.ru, в 2019 году количество пусков с космодрома Байконур планируют резко увеличить.


#роскосмос #контракт #запуск #союз
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