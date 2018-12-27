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Роскосмос взял на управление запущенные спутники

NASA HQ PHOTO/flickr.com

наука [ версия для печати ]

Роскосмос взял на управление космические аппараты дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС «Канопус-В» №5 и №6, запущенные с космодрома Восточный.

«Космические аппараты Канопус-В 5 и 6 взяты на управления. Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске», — сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

Он также добавил, что благодаря этому запуску российская группировка дистанционного зондирования Земли расширила свои возможности.

Ранее News.ru писал, что госкомиссия объявила о готовности к заправке и пуску ракеты «Союз-2.1а». Опубликовано видео, на котором видно, как носитель вывозят на космодром Восточный, откуда и состоится запуск. Разгонный блок «Фрегат» должен вывести на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №5 и №6. Предстоящий пуск станет уже четвёртым, осуществлённым с нового российского космодрома.


#роскосмос #спутники #космодромвосточный #дмитрийрогозин
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