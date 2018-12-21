Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли

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Телестудия Роскосмоса опубликовала на YouTube видео с названием «Когда сгорит Земля», которое посвящено запуску космического аппарата «Спектр-РГ». Астрофизическая обсерватория с помощью рентгеновских волн сможет заглянуть в далёкое прошлое нашей Вселенной.

Научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев рассказал, что «Спектр-РГ» сможет показать, как сливаются чёрные дыры и рождаются всплески гамма-излучения.

«На карту мы надеемся нанести три миллиона сверхмассивных акрецирующих чёрных дыр», — заявил учёный.

Обсерватория сможет также показать будущее Вселенной и, возможно, увидеть, как она расширяется. Кроме того, можно будет ознакомиться с последующим развитием галактики Млечный путь. Сюняев отметил, что она будет существовать до тех пор, пока не «съест» всё ядерное топливо и превратится во множество чёрных дыр, нейтронных звёзд и белых карликов.

Кроме того, «Спектр-РГ» сможет относительно точно установить, когда погаснет Солнце. По мнению специалистов, после выработки большей части водорода светило разгорится с новой силой. После этого звезда выжжет поверхности близких к ней планет, включая Землю. Правда, до этого момента у землян есть не менее миллиарда лет.

Ранее News.ru писал, что учёные из университета Пенсильвании в Филадельфии предложили новое объяснение тому, что происходит с материей, которая попадает в чёрную дыру. По их мнению, она появляется во Вселенной снова, только в далёком будущем.