Роскосмос может создать ракетостроительный холдинг

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что создание единого ракетостроительного холдинга под эгидой госкорпорации позволит повысить конкурентоспособность отечественной космической отрасли.

«В итоге мы получили бы мощное сконцентрированное промышленное производство и консолидированный инженерно-конструкторский потенциал», — сказал Рогозин в интервью РБК.

Он напомнил, что часть предприятий, работающих на космическую отрасль, были переданы в прошлые годы другим структурам. Глава Роскосмоса высказался за их объединение, поскольку на мировых рынках «сейчас соревнуются корпорации — с их компетенциями, экономическим потенциалом и лоббистскими возможностями».

Ранее News.ru писал, что национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) продолжит использовать российские корабли «Союз» для доставки своих астронавтов на МКС. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сейчас уже имеются со стороны американских партнёров заявки на продолжение полётов.