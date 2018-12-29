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Рогозин сообщил о неизвестных пусках с Плесецка

roscosmos.ru

наука [ версия для печати ]

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о двух ранее необъявленных космических пусках с военного космодрома Плесецк.

«Всего проведено 22 пуска (Байконур — 9, Плесецк — 8, Восточный — 2, а также 3 пуска из Гвианского космического центра)», — написал Рогозин в Twitter.

По сведениям РИА Новости, Минобороны официально сообщало только о шести пусках с военного космодрома Плесецк: 29 марта, 25 апреля, 17 июня, 25 октября, 3 и 30 ноября. Всего в 2018 году Россия осуществила 20 космических пусков, США — 31, а Китай — 39.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос завершил разработку эскизного проекта новой ракеты-носителя среднего класса «Иртыш». Согласно документам госзакупок, эту работу должны были выполнить до 20 ноября 2019 года. Сам ракетный комплекс будет проектировать РКК «Энергия». Первый запуск «Иртыша» запланирован на 2022 год с космодрома Байконур. Ракета будет использоваться для выведения на орбиту в первую очередь научных и коммерческих грузов.


#дмитрийрогозин
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