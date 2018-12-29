Рогозин сообщил о неизвестных пусках с Плесецка

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о двух ранее необъявленных космических пусках с военного космодрома Плесецк.

«Всего проведено 22 пуска (Байконур — 9, Плесецк — 8, Восточный — 2, а также 3 пуска из Гвианского космического центра)», — написал Рогозин в Twitter.

В Центре управления полетами идёт "разбор полёта" @roscosmos и его предприятий по итогам 2018 г.

Всего проведено 22 пуска (Байконур- 9, Плесецк - 8, Восточный - 2, а также 3 пуска РН "Союз" из Гвианского космического центра). Состав орбитальной группировки (156 КА) вырос на 8 КА pic.twitter.com/dxA0xZxl7m — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 декабря 2018 г.

По сведениям РИА Новости, Минобороны официально сообщало только о шести пусках с военного космодрома Плесецк: 29 марта, 25 апреля, 17 июня, 25 октября, 3 и 30 ноября. Всего в 2018 году Россия осуществила 20 космических пусков, США — 31, а Китай — 39.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос завершил разработку эскизного проекта новой ракеты-носителя среднего класса «Иртыш». Согласно документам госзакупок, эту работу должны были выполнить до 20 ноября 2019 года. Сам ракетный комплекс будет проектировать РКК «Энергия». Первый запуск «Иртыша» запланирован на 2022 год с космодрома Байконур. Ракета будет использоваться для выведения на орбиту в первую очередь научных и коммерческих грузов.