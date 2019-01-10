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Рогозин: NASA продолжит возить астронавтов на «Союзах»

Дмитрий Рогозин Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

наука [ версия для печати ]

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) продолжит использовать российские корабли «Союз» для доставки своих астронавтов на МКС.

«Заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными. Сейчас мы имеем со стороны американских партнёров заявки на продолжение полётов и их астронавтов нашими кораблями», рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РБК. 

Затронул Рогозин и историю с отверстием в борту космического корабля «Союз МС-09». По его словам, выводы о причинах появления дыры будут доложены руководству страны в ближайшие недели. 

Ранее News.ru писал о возможном выходе Роскосмоса из переговоров с NASA из-за решения американской стороны отменить визит Дмитрия Рогозина в США.


#роскосмос #NASA #Рогозин
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