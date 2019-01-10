Рогозин: NASA продолжит возить астронавтов на «Союзах»

https://news.ru/storage/news/4b582a6dc4fd7af216f107191524550f/8de07b56-5fd1-4196-8866-744dc25dc167_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) продолжит использовать российские корабли «Союз» для доставки своих астронавтов на МКС.

«Заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными. Сейчас мы имеем со стороны американских партнёров заявки на продолжение полётов и их астронавтов нашими кораблями», — рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РБК.

Затронул Рогозин и историю с отверстием в борту космического корабля «Союз МС-09». По его словам, выводы о причинах появления дыры будут доложены руководству страны в ближайшие недели.

Ранее News.ru писал о возможном выходе Роскосмоса из переговоров с NASA из-за решения американской стороны отменить визит Дмитрия Рогозина в США.