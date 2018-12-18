РАН сообщила о готовности орбитальной обсерватории

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Спутник с орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» полностью собран и готов к работе, заявил научный руководитель проекта с российской стороны академик РАН Рашид Сюняев.

По его словам, аппарат предназначен для создания карты всей Вселенной в рентгеновских лучах, которая превзойдёт по качеству карту немецкого спутника ROSAT.

«Люди стыкуют, проверяют, понимает ли прибор, что говорит спутник, понимает ли спутник, что хочет прибор, и так далее», — рассказал он.

Специалист отметил, что обсерватория поможет учёным обнаружить все массивные скопления галактик, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что российско-германский космический телескоп для изучения Вселенной собираются запустить в космос в начале апреля 2019 года. В НПО Лавочкина в настоящее время проходят завершающие испытания, после которых «Спектр-РГ» будет отправлен на Байконур. Обсерваторию планируют доставить на космодром 20 февраля, после чего начнётся подготовка к пуску.