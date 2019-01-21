РАН поставила под вопрос присвоение звания Кириллу

https://news.ru/storage/news/903ecdd906035cd874988f79ae9e772a/a5dc432b-741d-4a2c-8f02-c383da07d047_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Валентина Матвиенко

Российская академия наук временно отказалась от идеи вручить звание «Почётный профессор РАН» патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Некоторые члены академии не уверены в целесообразности такого звания.

«Мы снимаем вопрос о голосовании и вручении им диплома, потому что некоторые члены академии высказали сомнения в целесообразности звания. Пока мы должны снять и обсудить между собой эту тему», — приводит РБК слова вице-президента РАН Юрия Балеги.

По заявлению пресс-службы академии, патриарху хотели присвоить звание за вклад в популяризацию науки, так как он не раз участвовал в съемках передачи «Очевидное — невероятное», писал News.ru.

Патриарх уже является обладателем диплома почетного доктора МГУ, почетным доктором СПбГУ и почетным профессором университета МИФИ.

В 2017 году Матвиенко и патриарх стали почетными гражданами Санкт-Петербурга. Матвиенко также имеет звание почетного члена Российской академии художеств.