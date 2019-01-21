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РАН поставила под вопрос присвоение звания Кириллу

Валентина Матвиенко Сергей Булкин/News.ru

Валентина Матвиенко

наука [ версия для печати ]

Российская академия наук временно отказалась от идеи вручить звание «Почётный профессор РАН» патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Некоторые члены академии не уверены в целесообразности такого звания.

«Мы снимаем вопрос о голосовании и вручении им диплома, потому что некоторые члены академии высказали сомнения в целесообразности звания. Пока мы должны снять и обсудить между собой эту тему», — приводит РБК слова вице-президента РАН Юрия Балеги.

По заявлению пресс-службы академии, патриарху хотели присвоить звание за вклад в популяризацию науки, так как он не раз участвовал в съемках передачи «Очевидное — невероятное», писал News.ru.

Патриарх уже является обладателем диплома почетного доктора МГУ, почетным доктором СПбГУ и почетным профессором университета МИФИ.

В 2017 году Матвиенко и патриарх стали почетными гражданами Санкт-Петербурга. Матвиенко также имеет звание почетного члена Российской академии художеств.


#Матвиенко #кирилл #ран
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