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Ракета «Союз-2» установлена на стартовой площадке Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1а» Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Ракета-носитель «Союз-2.1а»

наука [ версия для печати ]

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками «Канопус-В» и иностранными аппаратами после сборки в монтажно-испытательном корпусе установлена на стартовом комплексе космодрома Восточный. Её запуск намечен на четверг, 27 декабря.

Группировка спутников «Канопус-В» предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» станет четвёртым стартом с космодрома Восточный, сообщает РИА Новости.

Носитель также должен вывести на орбиту 26 спутников из Японии, ЮАР, Германии, Испании и США. 

Ранее News.ru сообщал, что Роскосмос обратился в суд из-за неисправных спутников. Иск подан в арбитражный суд Москвы в отношении частной космической компании «Даурия», которая занималась разработкой спутников МКА-Н. Госкорпорация намерена взыскать с исполнителей 274 млн рублей.


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