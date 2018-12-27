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Ракета «Союз-2.1а» признана готовой к запуску

twitter.com/@cgtnrussian

наука [ версия для печати ]

Госкомиссия объявила о готовности к заправке и пуску ракеты «Союз-2.1а». Старт запланирован 27 декабря в 05:07 мск, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Роскосмоса. 

Там же опубликовано видео, на котором видно, как носитель вывозят на космодром Восточный, откуда и состоится запуск.

Кроме того, Роскосмос организует прямую трансляцию запуска, она начнётся в 04:00 мск.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна вывести на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6. Предстоящий пуск станет уже четвёртым, осуществлённым с нового российского космодрома, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ранее News.ru сообщал, что госкорпорация обратилась в суд из-за неисправных спутников. Иск подан в арбитражный суд Москвы в отношении частной космической компании «Даурия», которая занималась разработкой спутников МКА-Н. Роскосмос намерен взыскать с исполнителей 274 млн рублей.


#ракета #роскосмос #запуск #союз
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