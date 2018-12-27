Ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома Восточный

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На космодроме Восточный в Амурской области состоялся пуск ракеты «Союз-2.1а». Старт состоялся в 05:07 мск, всё прошло в штатном режиме.

В ближайшие минуты разгонный блок «Фрегат» должен вывести на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6, а также серию малых космических аппаратов. Нынешний пуск стал уже четвёртым, осуществлённым с нового российского космодрома, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Как писал News.ru, 26 декабря госкорпорация заключила очередной контракт на коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Речь идёт о выводе на орбиту иностранного спутника. В августе прошлого года дочерняя компания Роскосмоса «Главкосмос Пусковые услуги» заключила два контракта на запуски южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли CAS-500.