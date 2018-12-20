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Тучные люди рискуют заболеть раком из-за рентгена

BarcroftMedia/TASS

наука [ версия для печати ]
Доза радиации для них выше рекомендованных норм

Люди с тяжёлой формой ожирения, проходящие рентген, сталкиваются с двойным риском возникновения рака, потому что для анализа всех тканей в таких случаях нужна более высокая доза радиации. Вероятность развития онкологических заболеваний на 153% выше, чем при здоровом весе, делают вывод исследователи из Университета Эксетера в Великобритании. Излучение может привести к аномалиям и запрограммированной гибели клеток — апоптозу.

Данные рентгенологов 

К исследованию воздействия радиации на тучных людей было привлечено 630 человек с тяжёлой формой ожирения — с индексом массы тела не менее 44. Работу проводили учёные из Университета Эксетера под руководством аспиранта Саида аль-Кахтани, который занимается различными формами медицинской визуализации. Около четверти взрослого населения в Великобритании страдает ожирением, пишут авторы исследования в Journal of Radiological Protection. Из них чуть более 10% страдают ожирением, когда индекс массы тела составляет 40 или более, показывает статистика Палаты общин. В период с марта 2015 года по 2016 год в Англии было проведено 22,6 млн рентгеновских обследований, которые, как полагают авторы исследования, вызвали до 280 видов рака. 

Ожирение также затронуло около 93,3 млн человек в США — это данные 2015–2016 годов, предоставленные Центром по контролю и профилактике заболеваний. В целом 5% всех американцев страдают ожирением, согласно данным медицинского центра Лейхи в Массачусетсе. 

Станислав Красильников/ТАСС

«Несмотря на то, что риск развития рака в результате рентгена очень низок, нам срочно нужно провести как можно больше исследований пациентов с избыточным весом и ожирением, чтобы мы могли понять, как минимизировать риски облучения в этой группе людей, и составить гораздо более надёжные рекомендации в отношении доз радиации», — комментируют свою работу исследователи.

Рентгеновский снимок — безболезненная процедура, позволяющая получить изображение внутренних органов. Многие люди обеспокоены воздействием радиации во время рентгена, однако тело подвергается воздействию радиации в течение доли секунды. Количество используемой радиации, как правило, эквивалентно тому, что можно получить в повседневной среде обитания в течение нескольких дней. В любом случае, риск развития рака от подобных исследований считается очень небольшим. Но не в случае с полными людьми. 

Доза облучения 

Пациенты, участвующие в эксперименте радиологов, прошли разного рода процедуры, нацеленные на потерю веса — перевязка желудка, продольная резекция желудка или шунтирование. Операции были проведены в больнице Масгроув-парк в Тонтоне в период с 2007 по 2015 годы. Исследователи рассмотрели дозы облучения, используемого в рентгеновских снимках, предшествующих операциям этих больных. Результаты показали, что все пациенты получили дозу выше стандартной — национальный диагностический референтный уровень (DRL) и особенно завышенные в случаях, когда исследовали живот или поясницу. Обычно доза, которую дают пациенту, рассчитывается в зависимости от его веса и размера помещения. Чем выше доза, тем больше вероятность повреждения тканей в человеческом организме. По этой причине дозы облучения удерживаются на «разумно возможном» уровне, а рентгеновское обследование проводится только при необходимости.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Аль-Кахтани, возглавлявший научную работу, сказал: «Как исследователь и рентгенолог, я считаю, что эти цифры доз облучения появились только из-за отсутствия руководящих принципов. Мы уже начали работать над этим вопросом, пытаясь создать модели прогнозирования, которые помогут рентгенологам выбрать лучшие технические факторы в зависимости от габаритов пациента»

Не стоит отказываться от снимков 

Авторы подчёркивают, что, хотя их результаты могут показаться тревожными, общий риск развития рака из-за использования рентгена низок, независимо от веса человека. Соавтор исследования Ричард Уэлборн, бариатрический хирург, подчеркнул: «Пациенты не должны отказываться от рентгеновских снимков, необходимых для исследования болезни, поскольку именно рентген часто имеет решающее значение для постановки диагноза и выбора тактики лечения». 

В исследовании не учитывались другие факторы риска, такие как курение или наследственность. Кроме того, подчёркивается, что обследовали лишь тех, кто перенёс операцию по снижению веса и, следовательно, страдал чрезмерным ожирением. Насколько подвержены риску развития рака в результате рентгеновского излучения люди с умеренным ожирением, неизвестно.


#онкология #ученые #РАК #риск #исследование #ожирение #рентген #рентгеновскоеОблучение #индексМассыТела
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