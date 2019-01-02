USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,286 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,840.78 $
МОСКВА-3°C14:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. наука

Путин поручил найти применение научным достижениям

Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

наука [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин намерен выяснить, насколько эффективны деньги, которые государство тратит на науку и насколько эффективна сама эта деятельность. Глава государства поручил Российской академии наук (РАН) проанализировать результаты исследований на предмет их практического применения.

Ревизии подвергнутся достижения, сделанные за последние пять лет и ставшие возможными в результате государственного бюджетного финансирования. Результаты проверки должны быть представлены до декабря, сказано в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию.

Помимо этого, предстоит проанализировать ожидаемые результаты научных проектов, которые входят в программу фундаментальных исследований академии за 2013−2020 годы, на предмет соответствия приоритетам научно-технологического развития РФ.

Результатом могут стать изменения, которые внесут в академическую программу.

Кабмину и РАН также поручено принять необходимые меры, чтобы сделать максимально прозрачной деятельность научных организаций.

Ранее News.ru cообщал, что учёные научились вызывать эрекцию током. Сначала опыты проводили на обезьянах, теперь — на людях.


#наука #владимирпутин #финансирование #исследования
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
экономика 07:48, 25 октября 2018
Субсидии по уплате пошлин выделят научным центрам
экономика 08:11, 28 августа 2018
Путин уверен в научно-технологическом прорыве России
Лента новостей
в мире 14:31
Пьяный украинец упал с новогодней елки в Борисполе
общество 14:31
Чаплин призвал запретить Новый год
происшествия 14:30
Ребёнок стал жертвой ДТП в Ленинградской области
спорт 14:29
Надаль травмировался и отказался от борьбы
происшествия 14:25
ДТП в Ленинградской области погубило ребёнка
Другие новости
наука 19:07
Свинка Роза из Пензы встретила Новый год с женихом
наука 11:57
Минувший год стал рекордным по числу спутников на орбите
наука 23:40
Астрономы рассказали о планетах с наклонённой орбитой
наука 18:15
Химический состав марихуаны за 10 лет изменился
Сила каннабиса значительно увеличилась
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top