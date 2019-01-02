Путин поручил найти применение научным достижениям

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Владимир Путин

Президент Владимир Путин намерен выяснить, насколько эффективны деньги, которые государство тратит на науку и насколько эффективна сама эта деятельность. Глава государства поручил Российской академии наук (РАН) проанализировать результаты исследований на предмет их практического применения.

Ревизии подвергнутся достижения, сделанные за последние пять лет и ставшие возможными в результате государственного бюджетного финансирования. Результаты проверки должны быть представлены до декабря, сказано в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию.

Помимо этого, предстоит проанализировать ожидаемые результаты научных проектов, которые входят в программу фундаментальных исследований академии за 2013−2020 годы, на предмет соответствия приоритетам научно-технологического развития РФ.

Результатом могут стать изменения, которые внесут в академическую программу.

Кабмину и РАН также поручено принять необходимые меры, чтобы сделать максимально прозрачной деятельность научных организаций.

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