Путин одобрил центры мозговых штурмов для мировых учёных

https://news.ru/storage/news/6bb6f3969e49be49e9772fabd89c5c71/db94f688-8f55-44c2-b308-fbd301ee2290_850.jpg Зыков Кирилл/АГН"Москва"

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на возможность организации в РФ так называемых центров мозговых штурмов для учёных мирового уровня. Такую идею высказал глава РАН Александр Сергеев.

«Это рабочие группы из действительно 20−30 человек самых высоких профессионалов. Они собираются на неделю-две, анализируют тренды, анализируют результат и намечают пути», — сказал он.

По словам Сергеева, те страны, которые очень активно участвуют в организации такой деятельности, автоматически оказываются в центре внимания науки.

В ответ Путин заявил, что никаких ограничений на международное сотрудничество в науке нет. Единственное условие — такое взаимодействие должно быть выгодно России.

«Нужно стремиться к тому, чтобы мы не были просто источником получения каких-то наших навыков, знаний. Если мы делимся чем-то с кем-то, то мы должны получать равноценную информацию с обратной стороны. Вообще хотелось бы, чтобы вектор интереса всё-таки в нашу страну был направлен, а не из нашей», — заявил президент, слова которого приводит сайт Кремля.

Ранее News.ru писал о том, что во время встречи с Сергеевым глава страны высказался об аспирантуре. По его мнению, она не должна быть просто продолжением высшего образования, а должна заниматься подготовкой молодого учёного.