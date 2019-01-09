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Путин одобрил центры мозговых штурмов для мировых учёных

Зыков Кирилл/АГН"Москва"

наука [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на возможность организации в РФ так называемых центров мозговых штурмов для учёных мирового уровня. Такую идею высказал глава РАН Александр Сергеев.

«Это рабочие группы из действительно 20−30 человек самых высоких профессионалов. Они собираются на неделю-две, анализируют тренды, анализируют результат и намечают пути», — сказал он.

По словам Сергеева, те страны, которые очень активно участвуют в организации такой деятельности, автоматически оказываются в центре внимания науки.

В ответ Путин заявил, что никаких ограничений на международное сотрудничество в науке нет. Единственное условие — такое взаимодействие должно быть выгодно России.

«Нужно стремиться к тому, чтобы мы не были просто источником получения каких-то наших навыков, знаний. Если мы делимся чем-то с кем-то, то мы должны получать равноценную информацию с обратной стороны. Вообще хотелось бы, чтобы вектор интереса всё-таки в нашу страну был направлен, а не из нашей», — заявил президент, слова которого приводит сайт Кремля.

Ранее News.ru писал о том, что во время встречи с Сергеевым глава страны высказался об аспирантуре. По его мнению, она не должна быть просто продолжением высшего образования, а должна заниматься подготовкой молодого учёного.


#путин #ученые #ран
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