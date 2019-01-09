Путин объяснил смысл аспирантуры

Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом РАН Александром Сергеевым. Во время разговора речь зашла о проблемах аспирантуры. Сергеев, в частности, обратил внимание на то, что сейчас в стране очень мало её выпускников.
«Аспирантура не должна быть просто продолжением высшего образования. Это не ещё одна ступень высшего образования, а это подготовка молодого учёного», — заявил в ответ Путин.
В свою очередь президент РАН отметил, что «первая ступень научной работы должна быть обеспечена — это очень важный вопрос», приводит его слова пресс-служба Кремля.
Ранее News.ru писал о том, что аспиранты очной формы обучения получили льготы на проезд в общественном транспорте Москвы. Цена месячного проездного для аспирантов составит 380 рублей — на метро, 250 рублей — на наземном городском транспорте.