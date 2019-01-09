Путин объяснил смысл аспирантуры

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Владимир Путин и Александр Сергеев

Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом РАН Александром Сергеевым. Во время разговора речь зашла о проблемах аспирантуры. Сергеев, в частности, обратил внимание на то, что сейчас в стране очень мало её выпускников.

«Аспирантура не должна быть просто продолжением высшего образования. Это не ещё одна ступень высшего образования, а это подготовка молодого учёного», — заявил в ответ Путин.

В свою очередь президент РАН отметил, что «первая ступень научной работы должна быть обеспечена — это очень важный вопрос», приводит его слова пресс-служба Кремля.

Ранее News.ru писал о том, что аспиранты очной формы обучения получили льготы на проезд в общественном транспорте Москвы. Цена месячного проездного для аспирантов составит 380 рублей — на метро, 250 рублей — на наземном городском транспорте.