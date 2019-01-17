Плохое оборудование мешает развитию российской науки

https://news.ru/storage/news/9f34bc642a11857508519496bfd2ac63/ab93c397-7f79-4960-81b0-e793e7636385_850.jpg Авилов Александр/АГН "Москва" эксклюзивы

Проведённый Общероссийским народным фронтом опрос показал, что многим российским учёным приходится работать на устаревшем оборудовании.

По мнению общественников, итоги указывают на необходимость скорейшей реализации задачи «майского указа» президента, касающейся обновления не менее 50% приборной базы ключевых организаций, которые занимаются научными исследованиями и разработками.

Своё мнение по этому вопросу высказали более 400 преподавателей вузов и сотрудников профильных предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России.

«Такая ситуация сказывается на эффективности работы российских научных коллективов. Так, многие опрошенные признались, что из-за поломки того или иного прибора они были вынуждены приостанавливать свою исследовательскую деятельность до тех пор, пока вышедшее из строя оборудование не было отремонтировано или заменено на новое», — рассказал эксперт ОНФ, руководитель экспертного комитета Новосибирского госуниверситета Пётр Меньшанов.

Он уточнил, что в 50% случаев средняя продолжительность простоя в работе составила от одной недели до двух–трёх месяцев в связи с отсутствием резервной техники. Ещё более 10% опрошенных получали необходимые инструменты лишь спустя четыре–шесть месяцев.

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