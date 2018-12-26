Первый клонированный котёнок появится в Китае в 2019 году

https://news.ru/storage/news/ef32dc4a4b678c855224a235d8e6cc7b/5d62bbe9-0bf4-4231-9421-a73864b69167_850.jpg R. Kaufung/blickwinkel/Global Look Press

Китайская компания Sinogene намерена в ближайшие месяцы добиться первых результатов в области клонирования кошек. Первый такой котёнок должен появиться в марте следующего года.

Специалисты рассчитывают наладить массовое воспроизводство кошек в искусственных условиях.

«Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР», — приводит ФАН заявление компании.

Эта компания таким же способом уже воспроизводит щенков. На создание одного животного у специалистов уходит от шести до десяти месяцев.

Ранее, как сообщал News.ru, в Якутске заявили о намерении начать работы по клонированию мамонтов и изучению генетической истории народов северо-востока Евразии. Для этого там было решено открыть Международный научный центр палеогенетики.