Первый клонированный котёнок появится в Китае в 2019 году

Китайская компания Sinogene намерена в ближайшие месяцы добиться первых результатов в области клонирования кошек. Первый такой котёнок должен появиться в марте следующего года.
Специалисты рассчитывают наладить массовое воспроизводство кошек в искусственных условиях.
«Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР», — приводит ФАН заявление компании.
Эта компания таким же способом уже воспроизводит щенков. На создание одного животного у специалистов уходит от шести до десяти месяцев.
Ранее, как сообщал News.ru, в Якутске заявили о намерении начать работы по клонированию мамонтов и изучению генетической истории народов северо-востока Евразии. Для этого там было решено открыть Международный научный центр палеогенетики.