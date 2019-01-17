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Первое проросшее на Луне растение погибло

Chinese State Media/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Единственное семечко хлопка, проросшее внутри специальной закрытой капсулы, доставленной космическим зондом Chang’e 4 на поверхность обратной стороны Луны, погибло. Причиной стало наступление лунной ночи.

Этот период длится почти 15 земных суток и характерен полным отсутствием прямого солнечного света, а температура поверхности естественного спутника Земли опускается до минус 170 градусов по Цельсию. С момента наступления лунной ночи росток хлопкового семечка прожил всего в течение одних суток, сообщает агентство Xinhua.

Учёные утверждают, что не надеялись на длительный эксперимент с мини-биосферой Lunar Micro Ecosystem. Она представляет собой алюминиевый контейнер, в который были помещены семена хлопка, рапса, картофеля, резуховидки, личинки плодовой мухи (дрозофиллы), шелкопряда и дрожжевые грибки. Необходимое для роста естественное солнечное освещение обеспечивали прозрачные окна контейнера. Семена других растений не взошли.

«Жизнь даже в закрытом контейнере не способна пережить лунную ночь», — прокомментировал эксперимент его главный инженер, профессор Се Гэнсинь из Чунцинского университета.

Ранее News.ru сообщал, что успешно прошёл первый в истории человечества биологический эксперимент по выращиванию хлопчатника на Луне. Семена растения, доставленные зондом на естественный спутник Земли, дали первые всходы. Специалисты Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники получили из космоса фотоснимки побегов хлопчатника.


#ЛУНА #зонд #эксперимент
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