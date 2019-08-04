У женщин появилась возможность отложить менопаузу на срок до 20 лет. Эффекта можно достичь с помощью 30-минутной операции, способной обмануть биологические часы и заставить организм думать, что он намного моложе, чем на самом деле. Революционная процедура изменит жизнь тысяч женщин,
Пересадка в подмышечную область
Хирургическая процедура, откладывающая старение женского организма на целых 20 лет, разработана экспертом по фертильности, который в своё время был пионером методики экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), — профессором Саймоном Фишелем. Циропресервация ткани яичников — это взятие здоровой ткани из яичников женщины для дальнейшей заморозки и хранения. Когда женщина достигает менопаузы, ткань размораживают и пересаживают обратно в организм, запуская естественные гормональные процессы, предотвращающие менопаузу.
Схематично это выглядит так: ткань из яичников, замороженная в период активности половых желёз при температуре −150°C, размораживается, а затем пересаживается в подмышечную впадину. Прижившись, ткань яичников начинает функционировать и производить гормоны, которые предотвращают наступление менопаузы. Ткани яичников для циропресервации берутся с запасом, так, чтобы процедуру пересадки при необходимости можно было бы провести несколько раз.
По данным Sunday Times, девять британских женщин в возрасте от 22 до 36 лет уже прошли эту хирургическую процедуру. В частном порядке операция предлагается любой британской женщине в возрасте до 40 лет.
История британской учительницы
В возрасте 33 лет Дикси-Луиза Декстер перенесла гистерэктомию (удаление яичников) из-за эндометриоза, которым женщина страдала с 20 лет. Так получилось, что период проведения операции по удалению желёз совпал с разработкой методики пересадки ткани яичников в подмышечную область. Женщине предложили сделать пересадку ткани. В её конкретном случае часть удалённого яичника не пришлось даже замораживать — она была сразу же использована для пересадки; остальную часть подвергли заморозке. Результат операции превзошёл все ожидания: исчезли все неприятные симптомы, от которых страдала Декстер, и качество её жизни улучшилось в разы.
Где делают операцию
Операция в настоящее время доступна только в бирмингемской частной компании ProFam (защита семьи и проблемы менопаузы), под руководством профессора Саймона Фишеля, пионера ЭКО, чья работа привела к рождению Натали Браун — сестры первого ребёнка из пробирки, Луизы Браун. Цена вопроса — между £ 3 тыс. и £7 тыс. на удаление и хранение ткани яичников, плюс ещё £4 тыс. на процедуру пересадки обратно в организм.
Это избавляет женщин от необходимости прибегать к заместительной гормонотерапии (ЗГТ) в будущем. К тому же у методики есть потенциал для расширения фертильности, хотя врачи говорят, что цель процедуры состоит в том, чтобы отложить менопаузу, а не позволить женщинам рожать детей в 60 лет.
Менопауза — естественная часть старения, которая происходит у женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Однако одна из 100 женщин может испытывать менопаузу ещё до 40 лет, и это явление известно как «преждевременная менопауза» или «преждевременная недостаточность яичников». Симптомы менопаузы часто включают приливы жара, ночную потливость, плохое настроение, снижение полового влечения, усиление роста волос на лице и трудности со сном. Эти неприятные явления могут длиться несколько лет, изматывая организм.
Заморозка тканей яичников — не новость для медицины, однако раньше это предлагалось только тем женщинам, у кого был диагностирован рак или другое тяжёлое заболевание. В рамках новой методики даже здоровым женщинам предоставляется возможность заморозить ткань яичников, чтобы отсрочить менопаузу.