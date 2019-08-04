У женщин появилась возможность отложить менопаузу на срок до 20 лет. Эффекта можно достичь с помощью 30-минутной операции, способной обмануть биологические часы и заставить организм думать, что он намного моложе, чем на самом деле. Революционная процедура изменит жизнь тысяч женщин, пишет Daily Mail. Особенно это актуально для тех, кто страдает от тяжёлых побочных эффектов менопаузы, таких как остеопороз и проблемы с сердцем.

Пересадка в подмышечную область

Хирургическая процедура, откладывающая старение женского организма на целых 20 лет, разработана экспертом по фертильности, который в своё время был пионером методики экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), — профессором Саймоном Фишелем. Циропресервация ткани яичников — это взятие здоровой ткани из яичников женщины для дальнейшей заморозки и хранения. Когда женщина достигает менопаузы, ткань размораживают и пересаживают обратно в организм, запуская естественные гормональные процессы, предотвращающие менопаузу.

Схематично это выглядит так: ткань из яичников, замороженная в период активности половых желёз при температуре −150°C, размораживается, а затем пересаживается в подмышечную впадину. Прижившись, ткань яичников начинает функционировать и производить гормоны, которые предотвращают наступление менопаузы. Ткани яичников для циропресервации берутся с запасом, так, чтобы процедуру пересадки при необходимости можно было бы провести несколько раз.

Сергей Булкин/News.ru

По данным Sunday Times, девять британских женщин в возрасте от 22 до 36 лет уже прошли эту хирургическую процедуру. В частном порядке операция предлагается любой британской женщине в возрасте до 40 лет.

История британской учительницы

В возрасте 33 лет Дикси-Луиза Декстер перенесла гистерэктомию (удаление яичников) из-за эндометриоза, которым женщина страдала с 20 лет. Так получилось, что период проведения операции по удалению желёз совпал с разработкой методики пересадки ткани яичников в подмышечную область. Женщине предложили сделать пересадку ткани. В её конкретном случае часть удалённого яичника не пришлось даже замораживать — она была сразу же использована для пересадки; остальную часть подвергли заморозке. Результат операции превзошёл все ожидания: исчезли все неприятные симптомы, от которых страдала Декстер, и качество её жизни улучшилось в разы.

Я свободна от боли. У меня больше нет перепадов настроения, приливов жара, я больше не просыпаюсь по ночам. Я не могу поверить, что нечто настолько простое, с использованием моих же тканей, полностью изменило мою жизнь. Дикси-Луиза Декстер пациентка, перенёсшая операцию

Где делают операцию

Операция в настоящее время доступна только в бирмингемской частной компании ProFam (защита семьи и проблемы менопаузы), под руководством профессора Саймона Фишеля, пионера ЭКО, чья работа привела к рождению Натали Браун — сестры первого ребёнка из пробирки, Луизы Браун. Цена вопроса — между £ 3 тыс. и £7 тыс. на удаление и хранение ткани яичников, плюс ещё £4 тыс. на процедуру пересадки обратно в организм.

Это избавляет женщин от необходимости прибегать к заместительной гормонотерапии (ЗГТ) в будущем. К тому же у методики есть потенциал для расширения фертильности, хотя врачи говорят, что цель процедуры состоит в том, чтобы отложить менопаузу, а не позволить женщинам рожать детей в 60 лет.

Менопауза — естественная часть старения, которая происходит у женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Однако одна из 100 женщин может испытывать менопаузу ещё до 40 лет, и это явление известно как «преждевременная менопауза» или «преждевременная недостаточность яичников». Симптомы менопаузы часто включают приливы жара, ночную потливость, плохое настроение, снижение полового влечения, усиление роста волос на лице и трудности со сном. Эти неприятные явления могут длиться несколько лет, изматывая организм.

Заморозка тканей яичников — не новость для медицины, однако раньше это предлагалось только тем женщинам, у кого был диагностирован рак или другое тяжёлое заболевание. В рамках новой методики даже здоровым женщинам предоставляется возможность заморозить ткань яичников, чтобы отсрочить менопаузу.