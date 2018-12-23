Озеро Байкал в будущем может стать океаном

Сибирское озеро Байкал в отдалённой перспективе почти наверняка получит статус моря, а какое-то время спустя и вовсе станет океаном. Такое предположение сделали учёные, приняв во внимание то, что водоём непрерывно увеличивается в размерах, и это притом, что оно уже сейчас отличается колоссальной глубиной.
Байкал по праву считается самым глубоким озером в мире, уходя вниз от уровня мирового океана на 1187 метров. Движение тектонических плит в этом районе минимально. Однако если процесс растяжения земной коры не прекратится, то образовавшийся при распаде литосфер три миллиона лет назад водоём может вновь трансформироваться и выйти из берегов, сообщает Planet Today.
Сейчас озеро Байкал является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и важной составляющей экологической системы, так как выделяется богатством флоры и фауны.
Ранее News.ru писал, что минувшая осень стала для водоёма рекордной по притоку воды за последние 120 лет. Только в октябре запасы пополнились на 2,5 тысячи кубометров. Из-за этого региональная комиссия по ЧС постановила максимально увеличить сброс воды на Иркутской ГЭС.