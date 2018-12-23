USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,066.10 $
МОСКВА-7°C16:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. наука

Озеро Байкал в будущем может стать океаном

Serguei Fomine/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Сибирское озеро Байкал в отдалённой перспективе почти наверняка получит статус моря, а какое-то время спустя и вовсе станет океаном. Такое предположение сделали учёные, приняв во внимание то, что водоём непрерывно увеличивается в размерах, и это притом, что оно уже сейчас отличается колоссальной глубиной.

Байкал по праву считается самым глубоким озером в мире, уходя вниз от уровня мирового океана на 1187 метров. Движение тектонических плит в этом районе минимально. Однако если процесс растяжения земной коры не прекратится, то образовавшийся при распаде литосфер три миллиона лет назад водоём может вновь трансформироваться и выйти из берегов, сообщает Planet Today.

Сейчас озеро Байкал является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и важной составляющей экологической системы, так как выделяется богатством флоры и фауны.

Ранее News.ru писал, что минувшая осень стала для водоёма рекордной по притоку воды за последние 120 лет. Только в октябре запасы пополнились на 2,5 тысячи кубометров. Из-за этого региональная комиссия по ЧС постановила максимально увеличить сброс воды на Иркутской ГЭС.


#байкал #океаны #озера
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
общество 17:24, 17 декабря 2018
Испанского туриста спасли от смерти по пути к Байкалу
общество 10:52, 29 ноября 2018
Счётная палата: деньги на охрану Байкала потрачены впустую
происшествия 06:59, 23 ноября 2018
Землетрясение произошло на берегу Байкала
Лента новостей
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
общество 16:08
ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
в мире 16:01
«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты
политика 16:00
Путин подпишет ряд поручений после пресс-конференции
в мире 15:54
Синайский полуостров наводнили террористы
спорт 15:53
Медведева рассказала о «другой версии себя»
общество 15:47
Вдова Марьянова: в клинике на актёра «махнули рукой»
происшествия 15:45
Элитные часы украли у женщины в московском отеле
общество 15:41
Песков: на пресс-конференции Путина лгали псевдожурналисты
спорт 15:40
Легенда биатлона отказал Драчёву во вкладе в успех Логинова
общество 15:37
Массовая драка из-за пробок произошла в Люберцах
Другие новости
наука 13:35
Способ превращения меди в золото найден в Китае
наука 06:52
Неизвестные морские обитатели обнаружены в Австралии
наука 13:29
«Космический бегемот» под Рождество приблизится к Земле
наука 11:26
Телескоп Hubble сделал снимок суперзвезды в форме венка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top