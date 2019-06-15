https://static.news.ru/photo/1f2cb424-8ec6-11e9-a66d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Deng Jian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палеонтологи нашли останки на данный момент древнейшего способного к прямохождению «обезьяночеловека».

Открытие было сделано в долине Аваш в Эфиопии, что подтверждает предположение о том, что прародиной человека является Восточная Африка. Результаты исследования опубликованы в Journal of Human Evolution .

По словам учёных, строение позвоночника этого австралопитека, в отличие от подобных ему, очень схоже со строением позвоночника современного человека. в частности, речь идёт о первом позвонке, который разделён на две доли.

Эта черта отсутствует у ныне существующих приматов и древнейших предков человека, однако она помогает нам держать голову в вертикальном положении в то время, когда мы стоим, — отметил Марк Мейер из колледжа Чаффи в Кукамонге, США.

Ранее News.ru писал о том, что палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлакка из фильмов серии «Звёздные войны».