https://static.news.ru/photo/bc648c30-b38d-11e9-9511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sauropoda/Wikimedia Commons

Сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили в окрестностях деревни Шестаково останки ящеротазового динозавра — зауропода. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Подтвердились прогнозы, сделанные в прошлом году, о направлении поисков останков зауропода, — говорится в пресс-релизе на сайте администрации Кузбасса .

В ходе прирезки к участку раскопа 2018 года были найдены кости хвостового отдела позвоночника зауропода.

Это достаточно редкая находка как для Шестаковского местонахождения, так и для палеонтологии в целом, — поясняется в сообщении.

Кроме этого, были обнаружены позвонки, фрагмент нижней челюсти с зубами и когтевая фаланга пситтакозавра, зуб хищного динозавра, предположительно из семейства дромеозаврид, а также изолированные фрагменты мелких костей.

Экспедиционный отряд Кемеровского областного краеведческого музея работал в окрестностях деревни Шестаково с 22 по 28 июля.

Как писал News.ru, ранее учёные-палеонтологи обнаружили в Канаде останки странного морского существа, похожего на чудовищ из книг Говарда Лавкрафта.