Сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили в окрестностях деревни Шестаково останки ящеротазового динозавра — зауропода. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
Подтвердились прогнозы, сделанные в прошлом году, о направлении поисков останков зауропода, — говорится в пресс-релизе на сайте администрации Кузбасса.
В ходе прирезки к участку раскопа 2018 года были найдены кости хвостового отдела позвоночника зауропода.
Это достаточно редкая находка как для Шестаковского местонахождения, так и для палеонтологии в целом, — поясняется в сообщении.
Кроме этого, были обнаружены позвонки, фрагмент нижней челюсти с зубами и когтевая фаланга пситтакозавра, зуб хищного динозавра, предположительно из семейства дромеозаврид, а также изолированные фрагменты мелких костей.
Экспедиционный отряд Кемеровского областного краеведческого музея работал в окрестностях деревни Шестаково с 22 по 28 июля.