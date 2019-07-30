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Группа молекулярных биологов и генетиков из Гарварда открыла ген, излишняя активность которого приводит к развитию бокового амиотрофического склероза — неизлечимой болезни, от которой умер известный британский астрофизик Стивен Хокинг.

Многие жертвы этого заболевания центральной нервной системы обладают одной общей мутацией в ДНК — излишним числом повторов в гене C9orf72. Этот участок ДНК отвечает за сборку определённых белков, участвующих в...