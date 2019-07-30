Учёные-палеонтологи обнаружили в Канаде останки странного морского существа, похожего на чудовищ из книг Говарда Лавкрафта.
Останки находились в породе кембрийского периода. Очевидно, что существо размером примерно 30 сантиметров питалось мелкими беспозвоночными, высеивая их из песка при помощи щупалец, пишет Proceedings of the
Как писал News.ru ранее, десятилетний школьник из китайской провинции Гуандун, гуляя вместе с мамой на берегу реки Дунцзян, нашёл 11 окаменелых яиц динозавра. По предварительным оценкам учёных, их возраст не менее 66 миллионов лет.