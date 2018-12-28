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Орбиту МКС скорректируют

Roscosmos/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Орбиту МКС планируется скорректировать в середине января 2019 года. Предыдущая коррекция была выполнена 27 декабря.

«Очередная коррекция орбиты станции намечается на 18 января», — сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Коррекция необходима для обеспечения баллистических условий для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-12» 1 марта и «Прогресса МС-11» 28 марта. Кроме того, в следующем году перед очередным циклом солнечной активности будет проведена операция по постепенному подъёму средней высоты орбиты МКС на 15 километров.

Ранее News.ru писал, что космонавты на борту Международной космической станции к Новому году планируют нарядить ёлку. На её фоне они запишут праздничное поздравление из космоса для жителей планеты Земля. Некоторые астронавты традиционно наденут костюмы Деда Мороза и Снегурочки, сообщила летчик-космонавт РФ, Герой России Елена Серова. По её словам, на борту МКС принято поздравлять друг друга с Новым годом, и дарить подарки. Каждый космонавт может пронести с собой на борт до одного килограмма личных вещей.


#МКС #орбита
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