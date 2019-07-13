https://static.news.ru/photo/2e0e4bc0-a590-11e9-ab43-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Petr Svarc/imageBROKER.com/Global Look Press

Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири заявил, что ломаную пирамиду фараона Снофру, один из древнейших памятников египетской архитектуры, впервые открыли после реставрации.

Первыми побывать внутри строения смогли иностранные дипломаты, приглашённые Министерством по делам памятников древности. Теперь же продаются билеты для всех желающих.

У пирамиды два входа, один из которых расположен на высоте 12 м. К нему туристы смогут подняться по деревянной лестнице. Внутрь самой усыпальницы ведёт узкий 80-метровый каменный коридор высотой чуть больше метра, пишет РИА Новости .

Представители министерства рассказали, что провели работы по закреплению каменных блоков, очистке внутренних помещений и созданию системы внутреннего освещения.

Ранее News.ru писал, что куратор отдела египетского искусства Метрополитен-музея в Нью-Йорке Адела Оппенгейм рассказала о секрете отломанного носа Сфинкса. По её мнению, причина заключается в вере древних египтян, одушевлявших свои статуи.